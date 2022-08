Zenga: “Radu ora deve archiviare l’errore. Ho letto tante cose, per me…”

In studio a Sky Sport, l’ex portiere Walter Zenga ha parlato così dell’errore commesso da Ionut Radu in Fiorentina-Cremonese: “Radu deve archiviare l’errore. Ogni volta ora gli ricorderanno Bologna, Firenze, così non si finisce più. Ho letto tante cose, per me in quel momento non voleva rischiare di mandarla in corner, poi sbatte contro il palo e la perde”.