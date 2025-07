Dopo solo un anno sembra proprio che le strade di Walter Zenga e del Siracusa si stiano già separando. L'ex portiere nerazzurro era stato ingaggiato a fine 2024 con l'incarico di club manager e brand ambassador. «Ci sono state incomprensioni, ma la società non ama clamori mediatici. Walter è un amico della società e del presidente, ci chiariremo», le parole del presidente della società siciliana Alessandro Ricci.

Zenga dal canto suo ha commentato sui social con quelle che sembrano frecciatine proprio nei confronti del patron del club. In una storia ha postato il significato della parola incomprensioni dal vocabolario e ha anche postato il contrario di incomprensioni: "Comprensione, armonia, dialogo intesa". Ha lasciato così intendere che non solo ci sono le incomprensioni ma che è anche difficile superarle aggiungendo che "il presidente si ascolta e non si commenta".