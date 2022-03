Zerbin: “Scartato dall’Inter, ma nessun senso di rivincita. Nelle giovanili…”

L'attaccante classe '99 di proprietà del Napoli, attualmente in prestito al Frosinone, ricorda la sua esperienza in nerazzurro

Alessio Zerbin è uno dei giovani talenti più interessanti del campionato di Serie B: attaccante esterno classe '99 di proprietà del Napoli, in questa stagione si sta mettendo in mostra con la maglia del Frosinone, con cui ha già collezionato 24 presenze e 7 gol in campionato. Nato a Novara, è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, prima di essere scartato nel 2013 e ricominciare il suo percorso su campi meno "nobili". Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Zerbin ricorda il suo passato in nerazzurro: "Ero stato appena scartato dall'Inter dopo anni nelle giovanili, così vado al Suno, una scuola calcio affiliata ai nerazzurri. A un certo punto, dopo qualche allenamento con "i grandi", mi ritrovo in Prima accanto ai trentenni. Avrò giocato un'oretta scarsa. Pioveva a dirotto, il campo era un pantano di acqua e fango, la maglia mi stava tre volte, ma è un flash che mi emoziona ancora. Sinonimo di sacrificio, anche della mia famiglia. Quando giocavo nell'Inter facevano avanti e indietro da Novara. Mio nonno avrà fatto migliaia di chilometri per portarmi ad Appiano. Se sono qui, è merito loro".

"Da piccolo tifavo Inter. Quando la squadra perdeva cercavo scuse per non andare a scuola. Con il gruppo dei '99 giravamo l'Europa: Spagna, Olanda, Repubblica Ceca, Francia, Andorra. L'Ajax era fortissimo, forse avrò affrontato anche De Ligt. Abbiamo la stessa età.C'era anche Pinamonti con noi. Nel 2013 l'addio. Non mi hanno reputato pronto, succede, per questo non ho mai avuto un senso di rivincita. Sono stato bravo a ripartire, ci ho sempre creduto. Oggi mi diverto, non posso dire che "lavoro". Mio padre fa l'operaio, mentre mia madre lavora in una panetteria. Loro sì, lavorano".