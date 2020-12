Torta speciale per il presidente dell’Inter, Steven Zhang che compie 29 anni. Arrivati gli auguri dell’Inter e dei suoi tifosi, il numero nerazzurro ha voluto condividere con i suoi follower la sua torta tutta nerazzurra. E ha voluto ringraziare: “Grazie a tutti e buone vacanze”, ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo Instagram e dedicato non solo alla società ma anche ai suoi sostenitori.