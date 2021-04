Zhang in Italia, agenda fitta in un momento storico. GdS: “Ma profilo basso fino…”

Il presidente nerazzurro vedrà Conte e i dirigenti dell'Inter per dettare le linee future solo a scudetto acquisito

Sarà un'agenda fitta di impegni. Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, tornerà a Milano dopo sette mesi di assenza e venerdì sarà alla Pinetina. Non avrà bisogno di quarantena e per questo sarà subito vicino alla squadra. Venerdì assisterà quindi alla rifinitura prima della partenza dei nerazzurri per Crotone.

"Sceglierà il basso profilo, almeno fino a quando lo scudetto non sarà matematico", sottolinea La Gazzetta dello Sport. L'incontro con Conte e i dirigenti, per dettare le linee guida del futuro nerazzurro, si terrà a scudetto acquisito. Un tricolore storico per l'Inter ma anche per la famiglia Zhang perché mai una proprietà straniera è riuscita a vincere prima un campionato italiano.