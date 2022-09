Inter, Zhang in America per sponsor e soci? A ottobre atteso a San Siro

Cosa c’è dietro il viaggio negli Stati Uniti del presidente dell’Inter, Steven Zhang . Ne parla oggi La Repubblica, che parla anche del rientro in Italia del numero uno nerazzurro:

“All’inizio di ottobre, sugli spalti del Meazza tornerà anche il presidente Steven Zhang, impegnato negli Stati Uniti in un viaggio di svago e d'affari. Non è difficile immaginare che nella sua agenda americana abbiano trovato posto la ricerca di sponsor e possibili nuovi soci per l’Inter”, si legge.