TMW – Inter, le parole del presidente Zhang costano caro: in arrivo ammenda e inibizione

Le dure accuse di Steven Zhang nei confronti del numero uno della Lega, Paolo Dal Pino, rischiano di avere pesanti conseguenze: secondo quanto rivela tuttomercatoweb.com, il presidente dell’Inter e il club nerazzurro (per responsabilità diretta) riceveranno un’amenda che va dai 5.000 ai 50.000 euro, in ossequio all’articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva. Inoltre, a causa della gravità delle parole usate, il massimo dirigente interista riceverà anche un’inibizione a tempo determinato come previsto dall’articolo 9 e nella fattispecie dai punti F, G e H, non potendo così rappresentare la società nelle sedi pubbliche.