La Stampa su Suning: “Non l’approccio ideale per convincere Conte a restare”

"La pazienza del gruppo Inter sta per esaurirsi", ha scritto l'edizione odierna de La Stampa in merito alle ultime novità da Appiano

In casa Inter tiene banco il futuro societario e, in particolare, la situazione legata agli stipendi arretrati per i giocatori. "Suning vuole che calciatori e staff tecnico rinuncino a una mensilità e ai bonus scudetto. Giocatori e tecnici sono piuttosto risentiti per questa richiesta, che si aggiunge alla dilazione degli stipendi di novembre e dicembre per evitare di far scattare le sanzioni della Figc. È un modo insolito per celebrare uno scudetto atteso 11 anni e questa volta i dirigenti vorrebbero che fosse il presidente Steven Zhang ad assumersi l'onere di parlare alla squadra, per illustrare la strategia della proprietà cinese (da mesi sono molteplici le spese non saldate)", spiega l'edizione odierna de La Stampa.