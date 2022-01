Zhang, la mancata cessione dell’Inter a Bc Partners un azzardo ora ripagato

Sembrano un ricordo lontano le voci di cessione da parte del gruppo Suning: una scelta che sta dando i suoi frutti

Un anno fa sembrava tutto fatto per il passaggio di proprietà dell'Inter, da Suning a Bc Partners: la famiglia Zhang, tuttavia, decise di resistere. Una scelta che, come scrive Tuttosport, sta ora dando i suoi frutti:

"L'azzardo di non cedere l'Inter a Bc Partners è stato ammortizzato dalle correzioni di rotta successive. Suning di fatto gestisce l'Inter senza dover pompare risorse aggiuntive, ad eccezione di alcune differenze negli interessi dei rimborsi della complessa catena di controllo: l'Inter paga l'8% a Grand Tower che invece deve un tasso superiore al 10% verso Oaktree. Non bisogna dimenticare che il debito ormai è elevatissimo. E non è possibile andare oltre l'orizzonte del maggio 2024 quando scadrà il finanziamento di Oaktree. Ma per adesso il calabrone nerazzurro vola alto".