Inter, Zhang ieri a cena ad Appiano con la squadra. TS: “Quello di oggi è un derby…”

L’Inter cerca una vittoria nel derby per agganciare la Juventus, sconfitta a Verona nell’anticipo del sabato. Tuttosport presenta così la stracittadina milanese:

“Un derby che presenta molte incognite rispetto all’andata, non fosse perché in panchina il Milan avrà Stefano Pioli e non Marco Giampaolo e, al centro dell’attacco, ci sarà Zlatan Ibrahimovic. L’Inter risponderà con Christian Eriksen che si gioca una maglia con Alexis Sanchez (venerdì è stato provato il danese, ieri è toccato al cileno). […] Protagonisti del derby, tra campo e panchina, ci saranno pure altri quattro giocatori strappati alla Premier (Lukaku, Sanchez, Young e Moses). Segno di come per Conte – e pure per Steven Zhang che ieri ha cenato ad Appiano con la squadra – quel campionato sia la stella polare per chi vuole fare calcio in un certo modo”.

HANDANOVIC OUT

Tuttosport, poi, aggiorna circa le condizioni di Handanovic: “Il capitano pure ieri non ha fatto lavoro tecnico e si accomoderà in panchina per lasciare spazio a Daniele Padelli. Troppo rischioso mandarlo in campo anche perché, così facendo, Conte avrebbe rischiato di dover tenere congelato un cambio fino al novantesimo. Anche perché il derby sarà pure importante, ma la stagione è ancora lunghissima e l’allenatore sa che per vincere le maratone occorre (anche) non complicarsi inutilmente la vita”.