Zhang, la cessione non è all’ordine del giorno. Bond e nuovo San Siro, il punto

Il presidente dell'Inter è tornato in Italia e sarà subito operativo: tante le questioni da affrontare nei prossimi giorni

Steven Zhang è tornato in Italia: il presidente dell'Inter ha assistito dalla tribuna di San Siro al successo per 2-1 contro la Lazio, e da oggi riprenderà ufficialmente possesso del suo ufficio in viale della Liberazione. Il primo punto sull'agenda del numero uno nerazzurro è il rinnovo dei contratti della dirigenza, ma la lista delle cose da fare è molto lunga. Il Corriere dello Sport pone l'attenzione su altre questioni: "Tra gli altri temi il bond da rifinanziare (operazione quasi conclusa; la nuova scadenza sarà nel dicembre 2027) e il nuovo San Siro per il quale, dopo l'ok all'interesse pubblico, ci sarà il dibattito pubblico. La cessione delle quote, maggioranza o minoranza, invece, non è all'ordine del giorno: se l'americano Straus già nei prossimi giorni darà seguito al suo interessamento per il club, rimarrà un "segreto" custodito solo da Zhang".