CorSport – Inter, Zhang ha chiamato Inzaghi e Marotta: “Ha confermato di…”

Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha chiamato Simone Inzaghi e Beppe Marotta dopo Sheriff-Real Madrid: il racconto

Dopo la partita vinta dal Real Madrid per 3-0 contro lo Sheriff, che ha sancito la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha chiamato Simone Inzaghi e Beppe Marotta per congratularsi per il grande risultato raggiunto. Il Corriere dello Sport racconta la vicenda: