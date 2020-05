Sabatini: “Parole su Zhang? Non ho scritto cose tremende. Chiellini? Non è caso se Icardi…”

Sandro Sabatini, noto giornalista televisivo, questa mattina – in un editoriale pubblicato su TuttoSport – aveva chiesto notizie di Steven Zhang. “Oggi che ripartono gli allenamenti? Adesso che si intravede il campionato? Ora che sarebbe “socialmente” utile qualsiasi segnale, perché non c’è traccia del presidente Zhang?”, ha scritto. E non solo quello. In una diretta Instagram ha ribadito il concetto e ha anche contestato le critiche che, per quanto ha scritto, gli sono state rivolte sui social: «Non mi sembra di aver scritto una cosa tremenda su Zhang ma credo che in questo momento dovrebbe intervenire. I tifosi dell’Inter, o meglio un account sull’Inter su Twitter, non la pensava allo stesso modo e quindi vai con l’insulto».

Poi è intervenuto anche sulle ultime polemiche nate dalle parole di Chiellini su Felipe Melo e Balotelli e contenute nella sua autobiografia: «Le cose che sono venute fuori non mi piacciono e neanche le reazioni di Balotelli e Felipe Melo. In questo periodo non sono per le lite. Anche quelli politici, quelli che tirano fuori i complotti. Mi piace chi pur dissentendo riesce ad avere un livello più tardi. Siccome Chiellini è un ragazzo di una certa intelligenza, ha una laurea, quell’uscita su Balotelli la doveva ammorbidire. Conosco Crosetti, con cui ha scritto il libro. Il passaggio su Balotelli poteva essere più morbido. Ma se lo ha scritto significa che lo pensava. Adesso non si può sorprendere se Balo e Melo rispondono. Le autobiografie creano problemi. Era successo con Icardi che aveva rotto con la Curva e poi ha rotto anche con l’Inter. Non è un caso, una Curva influenza una squadra e poco dopo c’è stata anche la rottura con la società».