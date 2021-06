Inter, Zhang torna in Cina. Rinnovo dirigenti: nessuna firma, ma c’è la parola

L’Inter riparte dalla squadra dirigenziale che ha contribuito a riportare lo scudetto nella Milano nerazzurra dopo 11 anni di astinenza. Come scrive il Corriere dello Sport, i contratti non sono ancora stati firmati, ma gli accordi non sono...

Fabio Alampi

L'Inter riparte dalla squadra dirigenziale che ha contribuito a riportare lo scudetto nella Milano nerazzurra dopo 11 anni di astinenza. Come scrive il Corriere dello Sport, i contratti non sono ancora stati firmati, ma gli accordi non sono in dubbio: "Una promessa prima di partire. Steven Zhang sta per volare nuovamente in Cina, dopo quasi due mesi trascorsi in Italia: questione di pochi giorni ormai. Ma venerdì ha comunque voluto dare una comunicazione importante all'intero gruppo dei top manager dell'area sportiva. Da Marotta ad Ausilio, da Baccin a Samaden: tutti sono stati convocati in riunione proprio per ricevere l'annuncio che i loro contratti verranno rinnovati. Insomma, Conte avrà anche voluto andarsene, ma la "squadra" dirigenziale che ha vinto lo scudetto proseguirà il suo lavoro con fiducia non solo confermata, ma anche rafforzata e prolungata.

Ovviamente, le firme non ci sono ancora. E non è nemmeno scontato che vengano apposte a stretto giro di posta. Anzi, più probabile che ci vorrà ancora qualche settimana. Ma la sostanza non cambia: la parola, o meglio la promessa del presidente vale come un impegno inderogabile".