Inter, agenda fitta di impegni. Sabato Conte dovrebbe saltare la conferenza

Presto il tecnico dell'Inter incontrerà il presidente per programmare il futuro e capire se si potrà andare avanti insieme con questo progetto

Come riporta Repubblica "Venerdì l'ad nerazzurro Beppe Marotta, in veste di consigliere federale, siederà al tavolo con Assocalciatori per chiedere ai giocatori di Serie A di venire incontro alle società sul tema degli stipendi. Sabato è possibile (ma nulla è deciso) che il tecnico Antonio Conte salterà la conferenza stampa pre-partita, come già successo nelle scorse settimane, per evitare domande sulla situazione societaria dell'Inter. Domenica alle 15 la squadra scenderà in campo a San Siro contro l'Udinese per l'ultima gara di campionato, e ancora una volta l'ex ct potrebbe lasciare che sia il suo vice Christian Stellini a parlare con i giornalisti dopo la gara. Fra lunedì e martedì prossimi, infine, dirigenti e allenatore incontreranno il presidente Steven Zhang per parlare di programmazione e mercato. E per decidere se andare avanti insieme".