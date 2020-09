UFFICIALE – Inter, multa a Steven Zhang: ecco quanto gli è costato il “pagliaccio” a Dal Pino

Era il 3 marzo e l’emergenza da Coronavirus non era ancora chiara nella sua gravità più estrema. Steven Zhang, presidente dell’Inter, aveva espresso parole molto dure nei confronti del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino in relazione alla volontà di far giocare le squadre senza tenere conto della salute. Quelle frasi (leggi qui lo sfogo di Steven su Instagram) hanno portato all’apertura di un procedimento da parte della Procura Federale nei confronti del presidente nerazzurro.

Il procedimento si è concluso con un patteggiamento da parte di Steven Zhang e con il pagamento di una multa. Nel comunicato della Figc, che entra nei dettagli per quanto riguarda l’ammontare della sanzione, si legge: “€ 8000,00 (ottomila/00) di ammenda per il Sig. Kangyang ZHANG, e € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A”.

(Calcio & Finanza)