Inter, con Zhang si sbloccano i rinnovi della dirigenza: contratti fino al 2024

Il presidente nerazzurro è atteso in Italia dopo un lungo periodo di assenza: all'ordine del giorno la conferma dei vertici

In casa Inter si attende il ritorno a Milano del presidente Steven Zhang. Come scrive Tuttosport, da quel momento cominceranno importanti trattative: "Il ritorno di Zhang darà nuova forza all'area tecnica perché - come più volte sottolineato - sbloccherà i rinnovi fino al 2024 di Marotta, Ausilio, Baccin e Samaden, tutti a oggi in scadenza di contratto".