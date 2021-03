TS conferma: “Gli Zhang divisi sull’Inter. Steven vuole lo scudetto e fa la sua mossa”

Anche Tuttosport spiega come la famiglia Zhang abbia, al momento, due idee diverse in merito al futuro dell'Inter

Anche Tuttosport conferma l'indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport: gli Zhang hanno idee diverse in merito al futuro dell'Inter . Mentre Steven sembra tenere ancora. molto al club, il padre Jindong è molto più risoluto. Spiega il quotidiano: "Il padre Jindong, anche per la spinta del governo cinese, spinge per la cessione della società, seguendo così quanto fatto con lo Jiangsu, ormai abbandonato; il figlio Steven, da presidente nerazzurro, vorrebbe arrivare almeno a fine stagione con la speranza di festeggiare da numero uno lo scudetto.

Steven Zhang sta lavorando per trovare un prestito ponte di circa 200 milioni per arrivare a fine stagione, una soluzione complicata, anche se Pif, stando a quanto raccontato da Bein Sport, potrebbe essere interessato a entrare inizialmente con un 30%, versando circa 300 milioni. Bc Partners e Fortress potrebbero pensare a un ingresso in minoranza per lasciare Suning alla guida fino al 30 giugno, per poi prendere invece il controllo", si legge.