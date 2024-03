Il futuro societario resta un tema caldo, in casa Inter, ma Steven Zhang, finché sarà al timone del club, è pronto a dare il massimo per la stabilità e per la crescita della società. Lo dimostrano anche i premi stanziati per il cammino europeo dei ragazzi di Inzaghi, in attesa della prossima Champions League, che garantirà alle partecipanti ancora più introiti: