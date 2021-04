Zhang, due ore alla Pinetina poi il rientro in sede. Non seguirà l’Inter a Crotone

Il presidente è stato con la squadra alla vigilia della trasferta in Calabria. Un saluto e un discorso per incoraggiarli poi è tornato agli impegni

Lo attendono altri incontri di lavoro. Salvo sorprese al momento non preventivate, il numero uno nerazzurro non sarà a Crotone. Ad obiettivo acquisito ci saranno da sistemare le questioni economiche. Ci sarà da chiarire come continuerà il suo percorso all'Inter ad obiettivo acquisito. Si parla da tempo di un finanziamento in arrivo per superare il periodo di crisi nerazzurra e che gli permetterebbe di rimanere al timone del club nerazzurro. Ma ci saranno ancora tante pagine da scrivere.