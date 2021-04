Cruciani: “Zhang jr è un ragazzo, riceve ordini. Non decide le sorti dell’Inter”

A Tiki Taka si è parlato della questione societaria del club nerazzurro e il giornalista ha detto la sua sul ruolo del presidente

A Tiki Taka, Giuseppe Cruciani ha parlato dell'Inter e si è soffermato sul presidente Zhangin particolare: «È un ragazzo ma le sorti della società nerazzurra non dipendono da lui. Che è semplicemente uno che riceve ordini da altre persone. In primis il padre e poi dalle persone che contano in Cina. Conte? Dove lo trova un altro contratto da 12 mln all'anno? Questa è la prima questione», ha sottolineato.