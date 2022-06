Da Zhang a Inzaghi: Dybala acquisto voluto da tutta l’Inter. Il club vuole evitare…

L'argentino, dopo il summit di ieri nella sede nerazzurra, è sempre più vicino all'Inter

Dopo Onana e Mkhitaryan, Paulo Dybala si appresta a diventare il terzo colpo a zero dell'Inter. Quello della Joya è un acquisto fortemente voluto da tutte le componenti dell’Inter come sottolinea la Gazzetta dello Sport. "Voluto da Marotta e non c’è neppure bisogno di spiegare i motivi. Voluto da Inzaghi, che si mette in casa un giocatore in grado di decidere le partite con una giocata: è stato diverse volte un limite della prima Inter targata Inzaghi, il tasto dolente della stagione appena conclusa".