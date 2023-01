EDICOLA CDS – Skriniar, si decide oggi: ultimatum Inter al PSG, Zhang irritato

"Skriniar, si decide oggi". Recita così il box dedicato alla vicenda Skriniar sulla prima pagina del Corriere dello Sport. "Ultimatum Inter al PSG: 24 ore per il rilancio. Zhang irritato per le frasi apparse sul web poi rimosse in cui il giocatore annunciava la firma con i francesi". La copertina è dedicata al Napoli: "Solo Napoli".