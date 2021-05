Zhang, nessun diktat: toni educati con la squadra. CdS: “L’Inter non sarà penalizzata”

Steven Zhang, nel suo discorso rivolto ieri alla squadra sulla questione stipendi, non avrebbe dato nessun diktat ai calciatori dell'Inter

"I toni non erano quelli di un diktat anche perché la società non ha armi per imporre la decurtazione. Zhang ha parlato con educazione, ma il suo "appello" non farà breccia nello spogliatoio che crede di aver già dato una mano rinviando le mensilità di novembre e dicembre, attese insieme a marzo entro il 31 maggio. Pena una penalizzazione in classifica che, è bene dirlo subito, non ci sarà perché le scadenze, in qualche modo, saranno onorate. Tagli o non tagli. Entro fine giugno (ma la decisione della data spetta al CF di lunedì) invece andranno saldati aprile e maggio".