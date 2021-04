Zhang, rientro fissato per il 28 o 29 aprile. Non dovrà rimanere in quarantena

Una volta rientrato in Italia il presidente dell'Inter non sarà costretto a stare in quarantena poiché rientra per impegni lavorativi

Andrea Della Sala

L'Inter attende il rientro del presidente Zhang. L'arrivo del numero uno nerazzurro porterà novità dal punto di vista societario e finanziario per il club nerazzurro. Steven Zhang sarà in Italia la prossima settimana, il 28 o 29 aprile, e contrariamente a quanto si pensava non sarà obbligato a rispettare la quarantena.

"Zhang potrebbe essere esentato dai 10 giorni di quarantena previsti per chi ritorna in Italia dalla Cina. Il suo è un caso di rientro per comprovati motivi di lavoro, in un contesto in cui può garantire tutti i protocolli di sicurezza. Per questo, una volta avvisato per tempo il ministero della Salute, Steven dovrebbe ottenere una normale deroga. Gli basterà presentare un tampone negativo entro le 48 ore precedenti alla partenza e in Italia non servirà ripetere il test. Basta regolare segnalazione all’autorità di riferimento, l’Ats lombarda, e, a quel punto, Zhang sarà libero di muoversi", spiega La Gazzetta dello Sport.