Zhang sbotta, Ravezzani: “Non ha capito nulla, ma soprattutto nessuno gli ha spiegato che…”

“Zhang fuori giri (più grande, oscuro pagliaccio è irricevibile) ma soprattutto nessuno gli ha spiegato che a prendersi cura della pubblica salute non deve essere l’esangue Dal Pino, ma Ministeri Sport e Salute con governatori. Chi plaude al suo post non ha capito nulla. Come lui”.

Intervenuto su Twitter, il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha commentato così il post su Instagram di Steven Zhang che non usa giri di parole e attacca duramente il presidente di Lega Paolo Dal Pino.