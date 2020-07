Suning non si ferma. Jindong Zhang: “La proprità deve prendersi le responsabilità per…”

L’emergenza Covid-19 ha avuto inevitabilmente ripercussioni sull’economia mondiale. Anche Suning ha dovuto far fronte alla pandemia, ma gli obiettivi sono rimasti gli stessi di prima: continua crescita e sviluppo del brand a livello mondiale. Tramite il profilo Twitter della proprietà, il chairman Zhang Jindong ha spiegato cosa dovrà fare il colosso nei prossimi mesi: “Suning deve prendersi la sua responsabilità in questo tempo particolare per aiutare a stabilizzare l’occupazione e continuare a servire i clienti attraverso l’innovazione”.