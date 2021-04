Inter, Conte e dirigenti in scadenza: Zhang, remake del patto di Villa Bellini?

Il tecnico e i principali dirigenti nerazzurri hanno solamente un anno di contratto: la proprietà ha un piano

"Tutti gli attori protagonisti di questa trionfale cavalcata sono in scadenza nel 2022. Una dead line che riguarda l'allenatore, ma pure Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Difficile pensare che Suning tra un mese e mezzo abbia trovato un acquirente disposto a versare un miliardo di euro per l'Inter oppure che il Governo di Pechino abbia riaperto i rubinetti, come si augura la famiglia Zhang. Certo è che non si può pensare di presentarsi ai blocchi di partenza con allenatore e dirigenti a scadenza. Facile piuttosto ipotizzare che, in attesa degli eventi in società, Zhang - atteso nelle prossime settimane a Milano - possa, in una sorta di remake del "Patto di Villa Bellini", provare a prolungare a tutti il contratto fino al 2023 per dare respiro al progetto e mandare un segnale forte alla squadra che comunque resterebbe competitiva pur senza grandi investimenti sul mercato".