Da Zhang 100 milioni per rilanciare l’Inter e per fare muro: rimandati a giugno gli addii top

Più di 100 milioni di euro per tenere l'Inter in linea di galleggiamento e per resistere agli assalti delle big d'Europa per i pezzi pregiati della rosa nerazzurra, almeno fino al termine della stagione. Steven Zhang, attingendo dal prestito di 275 milioni di euro elargito al club da Oaktree, dimostra di voler mantenere l'Inter ad alti livelli, in attesa di un possibile passaggio di consegne. Scrive il Corriere della Sera:

"Soldi per resistere, ma anche per rilanciare e fare muro sul mercato di gennaio, provando a procrastinare vendite eccellenti, come quella di Dumfries (che al Mondiale può valorizzarsi ancora di più) e quindi non avere contraccolpi nella seconda parte della stagione. Diverso il discorso di Skriniar, che in Qatar non ci andrà e che nelle prossime settimane deciderà se rinnovare il contratto che scade a giugno, magari anche in una versione breve di due anni a 7 milioni o se andare a scadenza e firmare a gennaio con il Psg per una durata e per delle cifre ben superiori (attorno ai 9 coi bonus). Realisticamente è più probabile la seconda ipotesi, ma il giocatore è una delle anime di questa Inter e ha teso la mano ai tifosi (in agitazione): la nuova liquidità potrebbe servire subito per blindare il difensore slovacco. E dare un segnale forte".