Inter, dirigenti verso il rinnovo. “Accelerata quando Zhang torna in Italia. E Inzaghi…”

Nei prossimi giorni, salvo stravolgimenti dell'agenda, Zhang tornerà a Milano per incontrare la dirigenza e chiudere i rinnovi con Marotta, Ausilio e Baccin. "Dubbi sugli stipendi, "garantiti" almeno per altri 12 mesi dalla situazione finanziaria post vendita di Hakimi e Lukaku, non ce ne sono, ma i giocatori dovevano comunque essere... rassicurati. Il presidente, a meno che non venda in fretta e furia (assai improbabile), non può privarsi di chi ha costruito sia la squadra dello scudetto sia quella che sta andando a caccia del bis. Ecco perché i contratti in scadenza a giugno dei tre manager saranno rinnovati", spiega infatti il Corriere dello Sport. Discorso leggermente diverso per Inzaghi: Zhang ha massima stima ma l'eventuale rinnovo sarà discusso a fine stagione.