CdS – Inter, Zhang soddisfatto dei risultati raggiunti dentro e fuori dal campo

Il presidente nerazzurro, nel colloquio avuto giovedì con la dirigenza, ha espresso il suo parere positivo

"Nel colloquio di giovedì con Zhang e gli ad Marotta e Antonello la società ha sottolineato di essere più che soddisfatta dei risultati raggiunti finora. Con la vendita di Lukaku e Hakimi, e un incasso di 170 milioni, in viale della Liberazione hanno abbassato l'asticella delle aspettative chiedendo la qualificazione alla Champions 2022-23 e, in quella 2021-22, il raggiungimento degli ottavi. Inzaghi ha superato il girone e ha aggiunto la vittoria della Supercoppa italiana, l'ingresso in semifinale di Coppa Italia e l'attuale terzo posto in campionato. Se l'Inter fosse uscita al group stage della Champions e dall'Europa (come Conte nel 2020-21...), probabilmente adesso la classifica della A sarebbe diversa perché il doppio confronto con i Reds ha prosciugato i nerazzurri a livello nervoso. Nel processo di crescita è un dazio da pagare del quale il club è conscio. Per questo la proprietà e la dirigenza, che non hanno dimenticato il ridimensionamento degli investimenti accettato dal tecnico di Piacenza, mentre Antonio salutava con tanto di lauta buonuscita, non lo considerano sotto esame. Tutt'altro".