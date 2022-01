Inter, la spinta di Zhang. “Ha ribadito alla squadra quanto gli sia mancato…”

Serata importante quella di ieri perché Steven Zhang ha cenato con tutta la squadra e la dirigenza, oltre a Inzaghi e lo staff.

Serata importante quella di ieri perché Steven Zhang ha cenato con tutta la squadra e la dirigenza, oltre a Inzaghi e lo staff. "Il presidente ha così ritrovato tutti i dirigenti (presenti Antonello , Marotta , Ausilio e Baccin ), Inzaghi - incontrato il 3-4 giugno, quando firmò il contratto -, subito abbracciato, e la squadra (l'occasione è servita per conosce dal vivo gli acquisti estivi). Zhang si è fermato a cena e ha ribadito a tutti quanto gli sia mancato non essere stato presente fisicamente in questi mesi e di aver fatto tutto il possibile per tornare. Il presidente si è complimentato per il cammino svolto finora e ha caricato tutti in vista del super trittico in arrivo", spiega l'edizione odierna di Tuttosport.