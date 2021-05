CdS – Inter, risposta a Zhang: no al taglio di due mensilità, perplessità sul rinvio

La proposta del presidente nerazzurro per dare respiro alle casse del club on è stata accolta con favore dai calciatori

L'ordine partito dall'alto per l'Inter è stato chiaro: tagliare i costi. La comunicazione è arrivata per bocca del presidente Steven Zhang, che ha esplicitamente chiesto ai suoi calciatori di fare un passo verso la proprietà. La proposta del numero uno nerazzurro, come scrive il Corriere dello Sport, è stata però respinta da Handanovic e compagni: "Steven Zhang è stato chiaro: obbligatorio tagliare i costi operativi del 10-15%. Il primo intervento, ovvero la richiesta ai calciatori di rinunciare a due mensilità, è stata un buco nell'acqua. L'alternativa, vale a dire rinviare al prossimo esercizio il pagamento degli stessi due mesi, è ancora in sospeso, pur raccogliendo diverse perplessità tra i giocatori, in particolare tra gli stranieri con mercato".