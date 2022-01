Inter, il presidente Zhang in tribuna per la partita contro la Lazio

Dopo la cena di ieri con Inzaghi e la dirigenza dell'Inter al gran completo, il presidente Zhang è arrivato a San Siro

Dopo la cena di ieri con Simone Inzaghi e la dirigenza dell'Inter al gran completo, il presidente nerazzurro Steven Zhang è arrivato a San Siro. Come riportato da Sky Sport, il numero uno interista assisterà infatti dalla tribuna alla sfida delle 20.45 contro la Lazio. L'ultima volta allo stadio di Zhang era in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto della scorsa stagione.