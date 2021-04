Di Caro: “Zhang atteso al varco. Conte lo aspetta per capire il futuro dell’Inter”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport è intervenuto a Tiki Taka per parlare del ritorno a Milano del presidente dell'Inter

"Tra pochi giorni Zhang rientrerà finalmente a Milano dove manca da settembre. Giusto in tempo per festeggiare lo scudetto, come proprietario dell'Inter ha il grande merito di aver riportato il titolo in città, ma l'attesa da parte del mondo interista non è legata solo al piacere di rivederlo. Zhang è atteso al varco, c'è da spiegare la politica sportiva del suo club che è entrato e uscito dalla Superlega e come mai l'Inter ha prima appoggiato l'operazione fondi e poi ha aiutato ad affossarla. Guarda caso prima di entrare nell'operazione Superlega. Infine dovrà presentare un socio di minoranza con 250 milioni in gradi di coprire tutte le pendenze dell'Inter. Soprattutto quelle degli stipendi. E poi dovrà chiarire la strategia futura, Conte lo aspetta per capire meglio. Non vuole ripetere una stagione come questa in cui fare tecnico, dirigente e parafulmine".