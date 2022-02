Inter, Zhang ‘vive’ in sede: “Va via per ultimo. E chi gli sta vicino garantisce che…”

Da quando è tornato a Milano, Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha lavorato giorno e notte per il presente e futuro del club

"Steven Zhang però è il primo ad arrivare in sede e l'ultimo ad andarsene (sembra una frase fatta, ma chi gli sta vicino garantisce che è tutto vero) anche perché segue in prima persona ogni aspetto del club. Si riduce a dormire poche ore per notte anche per colpa del fuso orario con la Cina - Steven è pur sempre nel Cda di Suning.com, il 'core business' del colosso di Nanchino - e nel suo ufficio al decimo piano della nuova sede di via della Liberazione transitano spesso anche l'area commerciale e marketing, presieduta da Danovaro, con la supervisione dell'ad finanziario Antonello".