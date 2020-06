Il Corriere dello Sport mette a confronto Insigne e Lautaro e approfondisce il tema attaccanti per quanto riguarda la prima gara dell’Inter post Covid19, quella di Tim Cup contro il Napoli. Ma c’è anche una finestra in alto in cui si parla del club nerazzurro. “Caso Dal Pino, Zhang jr vuole patteggiare. Alla vigilia di Juve-Inter il numero uno nerazzurro aveva attaccato il presidente della Lega definendolo pagliaccio: ora ritratta”, si legge.