Zico: “Gabigol può diventare uno dei più grandi della storia del calcio brasiliano”

L'endorsement dell'ex calciatore sul Gabigol: "Ha tutte le carte in regola per diventare uno dei più grandi della storia del Flamengo e del calcio brasiliano"

Intervenuto sul suo canale YouTube, Zico, ex fuoriclasse brasiliano, ha parlato così di Gabigol, ex centravanti dell'Inter oggi al Flamengo, riempiendolo di elogi e di complimenti: "Conosciamo il suo potenziale e continua a infrangere record su record. Deve saper sfruttare non solo il momento, ma anche i giocatori con cui giochi, questo è fondamentale. Ho già detto che se continua così, ha tutte le carte in regola per diventare uno dei più grandi della storia del Flamengo e del calcio brasiliano perché sa fare tutto ciò di cui ha bisogno un grande giocatore. Dopotutto, è lui il calciatore che mette la palla dentro. Quello che gli manca è fare fallo e segnare più gol di testa".