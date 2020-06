Insieme, hanno scritto pagine importanti con la maglia del Real Madrid dei Galacticos. Ronaldo e Zidane, oltre ad avere un legame naturale in campo proprio solo dei fuoriclasse, hanno sempre avuto un rapporto molto stretto anche fuori dal terreno di gioco. E oggi che il francese compie 48 anni, il Fenomeno non ha voluto far mancare gli auguri all’amico. Con una dedica speciale: “Sei stato il migliore con il quale abbia giocato“, ha scritto il brasiliano.