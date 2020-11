Capello: “Zidane sa leggere le partite. Conte, ‘organizzato’ ma non ha quel tocco in più”

Fabio Capello, prima della partita tra Real e Inter ha parlato negli studi di Skysport della sfida che si gioca a Madrid:

-Com’è la sfida Conte-Zidane?

Grande sfida, due modi diversi di pensare il calcio. Zidane è subentrato ed è stato subito capace di gestire uno spogliatoio importante. Di lui mi piace come sa leggere le partite, non guarda in faccia nessuno e tutti accettano i suoi cambi. Da parte di Conte c’è grande organizzazione sempre, professionalità. Ma non vedo in lui quel click in più durante le partite.

(Fonte: Skysport)