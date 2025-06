In Francia si parla del prossimo ct della Nazionale di Thuram e Pavard e sulla bocca di tutti c'è il nome di Zinedine Zidane . L'ex calciatore ed ex allenatore del Real Madrid si è detto interessato alla panchina dei Blues. E di questo nelle scorse ore ha parlato il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo.

«Zidane interessato alla panchina della Francia? Questo dimostra che la nazionale francese è molto attraente, anche per l'immenso giocatore e allenatore che è stato ed è tuttora. Sono quindi lieto che sia interessato a unirsi ai Blues. Poi, come ho già detto, c'è una squadra pronta attorno a Didier Deschamps, di cui tutti conosciamo le qualità e il curriculum. E voglio lasciarlo lavorare in pace, sia per le qualificazioni che per il Mondiale 2026», ha detto il numero uno della federazione. Zidane è il maggior candidato alla panchina da ct per l'anno prossimo, dopo la fine del Mondiale.