Zidane: “La situazione è complicata, ma mi fido dei miei giocatori. La Champions? La gara…”

Momento negativo per il Real Madrid e Zinedine Zidane. I blancos sono reduci dalla brutta sconfitta in Champions contro lo Shakhtar e adesso sono attesi da due partite fondamentali contro Siviglia e Borussia Mönchengladbach. “Mi fido dei miei giocatori. So che la situazione è complicata, abbiamo vissuto una situazione simile molte volte. Ho fiducia nei miei giocatori. Se penso alla Champions League? La gara più importante è domani, dobbiamo segnare e fare una grande partita contro un ottimo avversario e ci piacciono le partite del genere”.

“Se sento il ​​sostegno del club? Sì, completamente. Non posso essere felice quando perdiamo una partita, ma sappiamo dove siamo. È una fortuna lottare per questo club ed è quello che farò fino all’ultimo giorno“.

(Marca)