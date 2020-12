Real Madrid, Zidane recupera due pedine fondamentali per il Borussia: “E’ escluso che…”

Un doppio recupero che, di sicuro, farà felice Zidane. Ma anche l‘Inter. Che seguirà con orecchio attento la sfida contro il Borussia Moenchengladbach. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, per la partita di questa sera l’allenatore del Real Madrid potrà contare anche su Sergio Ramos e Carvajal:

“Zidane nella lista dei convocati per la sfida di stasera al Di Stefano ha potuto finalmente inserire Sergio Ramos. Il capitano guiderà una difesa che recupera anche Carvajal per la fascia destra, anche se Zidane potrebbe confermare Lucas Vazquez. Pezzi fondamentali di una squadra che, stando alle parole dell’allenatore francese, esclude a priori l’ipotesi-biscotto per far fuori l’Inter“.

(Fonte: Corriere dello Sport)