Real, buone notizie per Zidane: contro l’Inter il tecnico recupera una pedina fondamentale

Buone notizie per Zinedine Zidane. Al rientro dalla sosta per le nazionali, il Real Madrid affronterà Villarreal e Inter, il tecnico potrà contare su una pedina fondamentale: Dani Carvajal. Il terzino si è infortunato lo scorso 1 ottobre, lesione al legamento laterale mediale del ginocchio destro. Il giocatore potrebbe scendere in campo per uno spezzone di partita contro il Villarreal per mettere minuti nelle gambe in vista della sfida decisiva di Champions contro i nerazzurri.

(abc.es)