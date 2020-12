EDICOLA / AS: La partita contro il Gladbach decide il futuro di Zidane. Due le alternative

Come Marca, anche AS parla del futuro di Zidane sulla prima pagina. Il Real Madrid deve qualificarsi agli ottavi di Champions League o il tecnico rischia di essere esonerato. Nel girone dell’Inter si deciderà tutto nell’ultimo decisivo turno, quando si incroceranno i nerazzurri contro lo Shakhtar e gli spagnoli contro il Borussia M. AS scrive in copertina: “La partita contro il Borussia decide il futuro di Zidane. Il club garantisce la continuità del tecnico e confida in una reazione quando gli infortuni danno respiro alla squadra. Pochettino e Raul sono le alternative”.