RIVALI / Real, Zidane non può sbagliare col Gladbach. GdS: “In caso di ko scenari apocalittici”

La vittoria nel Clasico contro il Barcellona al Camp Nou ha risollevato il Real Madrid di Zinedine Zidane dopo le due sconfitte contro il neopromosso Cadice in Liga e il decimato Shakhtar Donetsk a Valdebebas nell’esordio stagionale nella fase a gironi di Champions League.

Questa sera i Blancos cercano il ricatto europeo contro il Borussia Monchengladbach di Marco Rose in terra teutonica. “Un passo falso oggi in Germania aprirebbe nuovamente scenari depressivo-apocalittici nel sempre fragile sistema nervoso del Madrid. Che viene da 3 sconfitte consecutive in Champions, cosa di per sé notevole” scrive La Gazzetta dello Sport.

Zidane recupera Sergio Ramos e potrà contare anche su Eden Hazard, inserito nella lista dei convocati. Ora il tecnico francese non può permettersi passi falsi, soprattutto in Europa, e la sfida con ‘Gladbach diventa già fondamentale in chiave futura.