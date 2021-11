Napoli, Zielinski: “Sconfitta immeritata, potevamo pareggiare o vincere ma…”

Così l'azzurro: "In campionato non abbiamo mai perso, è arrivata oggi la sconfitta, ma non meritata: potevamo pareggiare o vincere"

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Inter-Napoli, Piotr Zielinski, centrocampista azzurro, ha parlato così della sconfitta dei suoi al Meazza: "Nel secondo tempo abbiamo creato più di una situazione dove dovevamo far gol: non è andata così, ci dispiace, abbiamo fatto una buona partita. In campionato non abbiamo mai perso, è arrivata oggi la sconfitta, ma non meritata: potevamo pareggiare o vincere. Purtroppo è andata così. Sto bene, cerco di migliorare partita dopo partita: voglio dare il mio contributo alla squadra. Il mio gol non è bastato, ma ci saranno altre partite per dare una mano".