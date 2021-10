Zigoni: “Interista per ‘colpa’ di Skoglund. Ma un’estate rifiutai l’Inter: ecco perché”

Gianfranco Zigoni, ex fantasista, tra le altre, di Juventus, Roma e Verona ha raccontato un aneddoto a La Gazzetta dello Sport

«Da bambino ero interista, “colpa” di Skoglund, il mio idolo. E lo ammetto, resto interista. Eppure un’estate rifiutai l’Inter per mantenere la parola data ai tifosi del Verona. Vennero Fraizzoli e Facchetti, offrirono 800 milioni a Garonzi presidente dell’Hellas e 70-80 a me, quando ne prendevo forse 20: “Zigo, non puoi dire no”. E io: “Zigo ha una parola sola”. Niente Inter. Di recente Boninsegna mi ha detto: “Zigo, ma perché non sei venuto a Milano? Te all’ala sinistra e io centravanti...”. Sarebbe stata pazza Inter, ma sul serio».