Ziliani: “Togliere gli arbitri che ignorano il Var. Rigore Inter? L’AIA precisa che…”

Eliminare il Var non è una soluzione per Paolo Ziliani. Il giornalista del Fatto Quotidiano ha commentato le polemiche dopo il rigore non assegnato ai nerazzurri nella sfida con il Parma : “Forse però sarebbe meglio togliere gli arbitri che lo ignorano e cambiare i dirigenti arbitrali che tollerano (sappiamo bene perché) questo scempio dei regolamenti (internazionali, tra l’altro)”.