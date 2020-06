Ziliani: “Giocatori in scadenza, serie A nel caos. De Vrij? Alzi la mano chi non si ricorda…”

Il tema è più che mai attuale, vista la ripresa del campionato e la scadenza imminente del 30 giugno di alcune situazioni contrattuali nel calcio. Paolo Ziliani, giornalista, ne parla sul Fatto Quotidiano. Si tratta di “107 calciatori che si troveranno in un vero e proprio limbo (42 in scadenza di contratto e 65 a fine prestito)”. Un esempio è Kulusevski, passato dall’Atalanta (via Parma) alla Juventus. Scrive Ziliani: “Dopo il 30 giugno il giocatore può liberamente scegliere se protrarre di due mesi il contratto col Parma oppure fermarsi e non prendere parte alle ultime 9-10 partite; un’opzione sicuramente gradita al suo nuovo club che eviterebbe il rischio infortuni. Kulusevski ha segnato gol decisivi al Torino, all’Udinese e al Genoa: che cosa direbbero questi tre club se il miglior giocatore del Parma sparisse dalla circolazione e non giocasse contro gli altri club in lotta per non retrocedere”.

Si pare quindi un dibattito importante e per nulla scontato. Ziliani aggiunge una riflessione sui fine-prestito, anche loro liberi di decidere se prolungare oppure dire stop al 30 giugno: “Cosa succederebbe se si fermassero tutti tranne Dalbert e se Dalbert, in Inter-Fiorentina, provocasse un rigore decisivo a favore dell’Inter?”

Precedenti: “Alzi la mano chi non si ricorda cos’è successo al povero Stefan de Vrij, in procinto di passare dalla Lazio all’Inter, nell’ultimo match del campionato scorso. In Lazio-Inter, ultima di campionato e spareggio per andare in Champions, provocò un rigore contro la Lazio che contribuì al successo dei nerazzurri (con cui avrebbe giocato dal primo luglio). De Vrij è un ragazzo onestissimo, ma per quel rigore venne massacrato. Qualcosa andrebbe fatto. Ma da tre mesi, qui, tutti dormono”.

